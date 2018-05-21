На Ямале начнется суд по громкому делу об убийстве бизнесмена

В Ноябрьске завершено расследование громкого дела об убийстве владельца магазина продуктов из торгового центра «Арктика». 60-летний Фарман Зохрабов был убит в январе 2017 года. Команда злоумышленников несколько месяцев следила за ним, разрабатывая план нападения.

Двое 30-летних жителей Республики Башкортостан решили похитить у коммерсанта деньги и имущество. С этой целью ранее неоднократно судимые мужчины посвятили в свой план приятельницу, которая работала продавцом в магазине, находившемся в одном торговом центре с магазином потерпевшего. Вечером 12 января она зашла в магазин к Зохрабову и попросила его подвезти ее к гаражному комплексу. Мужчина согласился.

В пункте назначения на него напали обвиняемые и несколько раз ударили по голове обрезком металлической трубы. «Обыскав мужчину, злоумышленники не обнаружили при нем большого количества денег, что стало для них полной неожиданностью. Вытащив из кармана потерпевшего ключи от квартиры, один из злоумышленников на автомобиле женщины, под ее управлением, отправился в квартиру коммерсанта, где обнаружил сейф, но открыть его не смог, удовольствовавшись обнаруженными в тумбочке 20 тысячами рублей», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступники насильно напоили Фармана Зохрабова снотворным, надели на него наручники повезли в сторону Сургута, чтобы оставить мужчину в одном из подъездов. По дороге потерпевший очнулся и стал оказывать сопротивление. Поэтому обвиняемые затащили его в лес, убили молотком и закопали тело в снегу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчины обвиняются в разбое, угоне автомобиля, и убийстве. Женщина – только в разбое.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 21.05.18

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