В Ноябрьске осудили банду, которая убила владельца магазина

В Ноябрьске осудили группу злоумышленников, которые выманили и убили бизнесмена, владельца магазина в ТЦ «Арктика» Фармана Зохрабова. Это двое мужчин и одна женщина. Суд состоялся с участием присяжных – они согласились, что вина подсудимых доказана. ЧП произошло в январе 2017 года – следуя заранее разработанному плану, коллега владельца магазина – женщтина – попросила подвезти ее в безлюдное место. Там на бизнесмена и напали.

Изначально план по похищению бизнесмена Фармана Зохрабова возник у двоих 30-летних жителей республики Башкортостан. Они надеялись ограбить 60-летнего предпринимателя. Мужчины ранее были судимы. Позднее они включили в свою схему коллегу бизнесмена – девушку, которая работала в этом же торговом центре и позднее помогла заманить коммерсанта в безлюдное место. Она и сообщила, что у бизнесмена при себе может быть крупная сумма.

«Несколько месяцев злоумышленники с помощью женщины следили за коммерсантом. Вечером 12 января 2017 года женщина зашла в магазин к потерпевшему и попросила его подвезти ее к гаражному комплексу, где их уже поджидали злоумышленники. Там на коммерсанта напали мужчины в масках. Они ударили бизнесмена по голове рукояткой пневматического пистолета и обрезком трубы. Денег они у бизнесмена нашли немного и решили обыскать его квартиру, ключи нашли в кармане предпринимателя», – рассказывают обстоятельства преступления в СУ СК Ямала.

В жилище бизнесмена денег тоже было немного – всего 20 тыс. рублей.

Сначала похитители не хотели убивать коммерсанта – его хотели отвезти в сторону Сургута и там оставить. Для этого мужчину напоили снотворным. К несчастью, по дороге он проснулся и попытался освободиться. Поэтому злоумышленники забили его молотком и закопали в лесу. Уже в ходе расследования дела преступники показали место, где закопали тело Зохрабова – около моста через реку Нюдя-Иту-Яха.

Мужчины признаны виновными в разбое, угоне, убийстве. Женщина – только в разбое. Мужчинам придется провести в колонии особого режима 24 и 23 года соответственно. Женщине – шесть лет в колонии общего режима.

Фото – одна из участниц преступной группы

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 25.03.19

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