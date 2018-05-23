В Новом Уренгое полиция нашла подростков, которые ели на Вечном огне

Полицейские Нового Уренгоя нашли подростков, которые грелись у Вечного огня. Фото молодых людей, напомним, было опубликовано в соцсети «Вконтакте» 21 мая 2018 года.

«Несовершеннолетними оказались подростки в возрасте 13-15 лет, учащиеся школ Нового Уренгоя, которые в вечернее время решили погреться у Вечного огня, при этом ели сладости. Сотрудниками полиции с ними проведена профилактическая беседа, направленная на формирование законопослушного поведения и недопущения противоправных действий с их стороны. Родителям рекомендовано побеседовать с детьми и рассказать о подвиге советского народа и значении «Вечного огня», – рассказали в пресс-службе управления МВД Ямала.

Ранее жители отрицательно отнеслись к тому, что дети проводили досуг сидя на монументе.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 23.05.18

Делегации тюменских чиновников едут на встречу с Путиным. / Тюмень признает особые заслуги бывшего губернатора Ямала. / В Муравленко газовый баллон стал причиной ЧП. Есть пострадавшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»