Бывший следователь стал первым замом главы Ноябрьска

Замглавы Ноябрьска Андрей Власов получил повышение. Теперь он первый заместитель сити-менеджера Алексея Романова. К работе на новом посту он приступает в четверг, 24 мая, сообщили в городской администрации. Кто заменит Власова на посту – неясно.

В мэрию г-н Власов пришёл в марте 2016 года из следственного комитета. И занимался вопросами охраны порядка. Теперь же в его полномочия будет входить контроль за городским хозяйством.

Как агентство «Новый день» сообщало ранее, в администрации города также вакантен пост заместителя главы по инвестициям и потребительскому рынку. Это место до 23 мая 2018 года занимал Алексей Ардышев, который переходит на пост главы аппарата заксобрания Ямала. Он всегда считался идеологом и специалистом по внутренней политике.

Ноябрьск, служба информации

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