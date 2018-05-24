Ямальский идеолог переходит на работу в заксобрание

Бывший заместитель главы Ноябрьска, идеолог, Алексей Ардышев переходит на работу в Заксобрание ЯНАО. Он станет руководителем аппарата. Об этом агентству «Новый день» сообщили в окружной думе. Ранее этот пост занимала Алёна Резчикова.

В пресс-службе Заксобрания Ямала пока не смогли назвать дату начала работы специалиста. Сам Алексей Ардышев также не стал озвучивать подробности назначения.

В Ноябрьск г-н Ардышев переехал в 2016 году во время формирования новой управленческой команды в муниципалитете. После отставки главы Жанны Белоцкой главой администрации был назначен Алексей Романов. Обстановка в городе была неспокойной, требовала ручного контроля.

До перевода в Ноябрьск Алексей Ардышев работал в правительстве ЯНАО в должности замглавы департамента внутренней политики. Он курировал в том числе и внутреннюю ситуацию в муниципалитетах, реформы в сфере местной власти (переход на двуглавую-одноглавую систему), а также отражение в СМИ общественно-политической ситуации в округе.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 24.05.18

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