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Пятница, 25 мая 2018, 12:54 мск

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Идеолог Ямала, уехавший из Ноябрьска, представлен новым коллегам

фото – личная страница Алексея Ардышева в соцсетях

Бывший замглавы администрации Ноябрьска Алексей Ардышев в пятницу, 25 мая, представлен коллективу заксобрания Ямала как руководитель аппарата. Об этом агентству «Новый день» сообщил собеседник в аппарате.

Сам Алексей Ардышев не комментирует смену места работы.

До переезда в Ноябрьск он занимался внутренней политикой в окружной администрации, занимая пост замглавы соответствующего департамента. В его биографии также есть факт участия в выборах депутатов окружной думы.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.05.18

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