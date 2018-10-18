Ямальский политик набирается опыта у тюменских депутатов

Глава аппарата заксобрания Ямала Алексей Ардышев в четверг, 18 октября, присутствует на заседании Тюменской областной думы. По словам спикера парламента Сергея Корепанова, он «приехал в порядке обмена опытом». Председатель тюменской думы отдельно представил гостя депутатам.

Алексей Ардышев занял пост в аппарате думы Ямала в мае 2018 года. Он пришёл на место Алёны Резчиковой, которая покинула заксобрание после досрочной отставки вице-спикера Сергея Харючи. Алексей Ардышев известен как идеолог, специалист по внутренней политике. Он долгое время работал в соответствующем департаменте окружного правительства, позднее он был командирован в Ноябрьск, когда там была сложная обстановка после отставки экс-главы Жанны Белоцкой.

Очередное заседание заксобрания Ямала, где Алексей Ардышев сможет применить полученный опыт, состоится 25 октября 2018 года. Если говорить об отличиях работы двух региональных парламентов, то нужно отметить способ раскрытия поступивших в парламенты законопроектов. Тюменская дума публикует проекты очень полно и подробно, с пояснительными записками, обоснованиями и ответственными лицами сразу после их поступления. Ямальский парламент не может похвастаться такой открытостью. Чаще всего повестка ямальских депутатов в день проведения заседания вырастает почти вдвое, законопроекты публикуются не всегда сразу и неполно. Алексей Ардышев мог бы перенять позитивный опыт работы тюменских коллег и внедрить их методы работы с документами.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.10.18

Депутатов тюменской облдумы лишат «золотых парашютов». / В Заводоуковске взорвалась ёмкость с перьями птиц, есть погибший (ФОТО). / Самолёт рейса Тюмень – Домодедово экстренно сел в Перми. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»