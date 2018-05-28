В Новом Уренгое досрочно слагает полномочия опытный депутат гордумы

В Новом Уренгое досрочно слагает полномочия депутат городской Думы Ольга Адамия. Как пояснили в аппарате думы агентству «Новый день», она вышла на пенсию на основном месте работы и переезжает в другой регион. Принять её отставку коллеги должны на ближайшем заседании думы, 31 мая 2018 года.

Довыборы проводить не потребуется. В многомандатном округе осталось ещё четыре действующих депутата.

Г-жа Адамия работала, согласно официальному сайту городской думы, в культурно-спортивном центре «Газодобытчик» ООО «Газпром добыча Уренгой». С 2005 года трижды избиралась депутатом.

Ольга Адамия высказывалась по резонансной истории с юным новоуренгойцем, который выступая в Бундестаге, пожалел о гибели немецких солдат во время второй мировой войны. «У меня все кипит от злости, от того негатива, который льется с экрана телевизора. Объявить войну ребенку за неправильно выставленные акценты проще всего», – сказала депутат в интервью каналу «Импульс». Других публичных выступлений народной избранницы и законоадтельных инициатив в открытых источниках за последнее время найти не удалось.

Новый Уренгой, служба информации

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