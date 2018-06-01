В Салехарде из-за метели в первый день лета на улицу вышел Дед Мороз

В Салехарде в первый день лета 1 июня улицы оказались под снегом. В городе сильная метель. Жители публикуют в соцсетях фотографии и видео непогоды, сопровождая их грустными шутками про начавшееся малоснежное лето. Один из находчивых жителей вышел на улицу в костюме деда Мороза и был сфотографирован очевидцами. Жители города прислали снимок в редакцию агентства «Новый день».

Ранее стало известно, что из-за ураганного ветра нарушена работа аэропорта в столице Ямала. Термометр показывает минусовую температуру.

Отметим, снег также в пятницу, 1 июня, прошёл и в Екатеринбурге, где немного теплее.

фото – прислано читателями

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 01.06.18

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