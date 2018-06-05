В Ноябрьске ищут человека, обвинившего прокурора в педофилии

Следователи Ноябрьска занялись поиском человека, обвинившего зампрокурора города Александра Доможирова в педофилии.

«Установлено, что 31 мая 2018 года в дневное время неустановленное лицо распространило листовки в отношении заместителя прокурора Ноябрьска, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию последнего, а так же соединенные с обвинением в совершении особо тяжкого преступления», – сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

В отношении распространителя листовок возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.128.1 УК РФ (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию).

Напомним, неизвестный распространил информацию о том, что заместитель прокурора города Александр Доможиров в апреле 2018 года якобы попал на видео в момент домогательств к несовершеннолетнему. Заявление о ЧП, которое произошло в подъезде дома №23 по ул. Дзержинского было направлено в полицию, но расследование не ведется, видеозаписи с камер исчезли, – говорилось в листовках, подписанных Валентином Иващенко и развешанных на подъездах домов, а также размещенных в соцсетях.

Ноябрьск, служба информации

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