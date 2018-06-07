На Ямале медведь напал на рабочих. Видео с названием «Осторожно медведь ЯНАО» появилось в соцсетях и в эфире местных новостей. На кадрах видно, как молодое животное выбегает из леса и гонится за людьми. Рабочие спрятались в бытовках и кабинах грузовиков, начали сигналить, чтобы напугать медведя. Через некоторое время зверь скрылся в лесу.

Где произошел инцидент – неизвестно. В региональное управление МЧС сигналы не поступали, в полицию тоже никто не обращался. «Наверное, люди решили никуда не сообщать о произошедшем. Поснимали, похохотали и все», – предположили в УМВД РФ по ЯНАО.

Напомним, вчера стало известно, что медведи появились в окрестностях Надыма, их видели в районе «нулевого километра» недалеко от надымского ЛПУ.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.06.18

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