Главу Ямала попросили помочь похоронить аборигена

Коренные жители Ямала обратились к врио губернатора ЯНАО Дмитрию Артюхову с просьбой помочь в транспортировке тела погибшего в селе Новый Порт аборигена. Уже две недели родственники покойного не могут перевезти тело в село Яр-Сале, где мужчина жил последний год, где все уже готово к похоронам.

Как рассказала «Новому Дню» родственница погибшего, семья уже просила помощи в администрации Ямальского района, в компании «Газпромнефть», в обществе защиты прав аборигенов, однако не получила ее.

«Глава района в отпуске, газовики нам не ответили. В авиакомпании «Ямал» сообщили, что перевозка груза-200 будет стоить более 566 тысяч рублей. Я смогу собрать не больше 300 тысяч, попросила помочь деньгами общественное движение «Ямал», там ответили, что возможности нет. Зимой мы бы сами перевезли тело снегоходах, если бы лед ушел – поехали бы по воде, – рассказала Алла Худи. – Есть надежда на санавиацию. Они согласны перевезти тело бесплатно, но пока нет попутного рейса, а время идет. Хоронить в Новом Порту мы не можем – в Яр-Сале уже куплен гроб и по нашим традициям, мы не можем уехать и бросить здесь гроб».

Узнавший о проблеме ямальский активист Ейко Сэротэтто, написал обращение на имя главы Ямала. Он попросил Дмитрия Артюхова помочь в транспортировке тела. «Новый День» сделает запрос в правительство ЯНАО и опубликует ответ после его получения.

Напомним, 8 июня в Ямальском районе двое мужчин провалились на снегоходе в полынью под лед на реке Родинская. «Один из них погиб сразу, моего родственника удалось довезти живым до больницы, однако вскоре он скончался от переохлаждения», – рассказала Алла Худи.

В администрации района «Новому Дню» сообщили, что знают о проблеме семьи погибшего и пообещали прокомментировать ситуацию позже. Президент ассоциации «Ямал потомкам», депутат заксобрания Ямала Эдуард Яунгад не ответил на телефонный звонок.

Ямальский район, служба информации

Ямальский район. Другие новости 21.06.18

В Ноябрьске наказали руководителя, который не хотел брать на работу неславян. / Ямальский мэр попросил много денег из бюджета. «Если не предпримите действия, будут проблемы». / Тюменский бюджет выделит деньги на «Корпорацию Развития» и скандальные долгострои. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»