После обращения аборигенов к Артюхову в тундре транспортировали тело погибшего жителя

Родственники погибшего жителя Ямальского района получили помощь после обращения к врио губернатора ЯНАО Дмитрию Артюхову. «Груз 200» доставлен из села Новый Порт в Яр-Сале, как того и просили ямальцы, в полночь 22 июня вертолётом. Об этом сообщил агентству «Новый День» активист Ейко Сэротэтто. Именно он накануне написал обращение в правительство.

Ранее жители Ямальского района сообщали, что почти две недели не могут вывезти тело погибшего в ЧП на реке родственника из села Новый Порт в село Яр-Сале. Транспортировка «груза 200» для них оказалась очень дорогой. Как рассказывала агентству Алла Худи, долгое время ни администрация района, ни общество по защите прав КМНС не могли решить проблему. В местной администрации в ответ на это агентству поясняли, что тело планировали вывезти санавиацией, но не позволила погода. После публикации в СМИ и обращения к губернатору родственники погибшего получили долгожданную помощь.

В пресс-службе правительства Ямала 22 июня подтвердили информацию о транспортировке тела. «Это был попутный борт санавиации. Помощь была оказана по поручению Дмитрия Андреевича», – добавили в структуре окружной администрации.

Новый Порт, служба информации

Новый Порт. Другие новости 22.06.18

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