Глава Ямала едет к мэру, который три дня назад попросил денег из бюджета

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов в понедельник, 25 июня, запланировал рабочий визит в Шурышкарский район. Глава автономии посетит сёла Горки и Мужи. Он посмотрит, как на территории исполняют программу «Комфортная среда» и как идёт программа переселения, рассказали в пресс-службе губернатора. Кроме того, запланировано обсуждение развития агрокомплекса. Отметим, именно за счёт сельского хозяйства живёт район – нефтегазовых проектов здесь нет.

Визит временно исполняющего обязанности губернатора в Шурышкарский район произойдёт как раз после яркого выступления главы муниципалитета Андрея Головина в заксобрании Ямала. Мэр без лишнего стеснения рассказал депутатам, в каких финансовых средствах нуждается территория и почему именно им нужно выделить средства. В том числе г-н Головин просил помочь сельхозпредприятиям в связи высокими тарифами на ЖКХ и ГСМ. «Возникает дополнительная потребность в деньгах – 20-30 млн рублей. Если вы не предпримите какие-то действия, у сельхозпредприятий будут проблемы», – сказал 21 июня муниципальный глава на заседании думы.

На минувших выходных, 23 июня, Дмитрий Артюхов посетил Новый Уренгой, где встретился с мэром Иваном Костогризом и провёл совещание по модернизации аэропорта (инвестором стала структура «Реновы»).

Дмитрий Артюхов был назначен временно исполняющим главы Ямала в мае 2018 года, после того, как пост покинул бывший губернатор Дмитрий Кобылкин (перешёл в федеральное правительство). Г-н Артюхов, вероятно, станет основным кандидатом на пост губернатора Ямала. Назначение произойдёт осенью.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 23.06.18

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