На пост губернатора Ямала претендует чиновник из структуры правительства

Ямальские коммунисты назвали трёх претендентов на пост губернатора ЯНАО. Среди них – сотрудник правительственного учреждения Ямала. Как пояснила агентству «Новый День» секретарь обкома КПРФ Елена Кукушкина, кандидатами стали коммунист Алибек Джабуев из Надымской районной думы, Елена Федака из думы Пуровского района и глава ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин. Решение принято в рамках партийной конференции в понедельник, 25 июня. Этот список будет направлен в президиум КПРФ. И уже там примут решение об утверждении кандидатур. Сколько их будет – пока неясно, но решение может быть принято в ближайшее время.

Глава госучреждения «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин не смог пояснить, что заставило его претендовать на пост губернатора. В беседе с корреспондентом агентства «Новый День» он сослался на занятость, уточнив лишь, что ранее в политических кампаниях участие не принимал.

Напомним, ранее фамилию кандидата на пост губернатора Ямала назвали либерал-демократы. Это депутат заксобрания автономии Александр Голубенко. У него нет широкой известности не только в Тюменской области, но и в ЯНАО, он нечасто выступает с инициативами и комментариями на заседаниях окружного парламента.

Ямальские единороссы ещё не назвали своих какндидатов. Очевидно, среди них будет врио губернатора Ямала, бывший заместитель ушедшего в федеральное правительство Дмитрия Кобылкина Дмитрий Артюхов. Он был назначен временным главой региона в мае 2018 года.

Сейчас идёт процедура выдвижения кандидатов на пост губернатора ЯНАО – списки формируют партии. После этого фамилии будут направлены врио губернатора Тюменской области. Он отберёт из них пять кандидатов и направит президенту Владимиру Путину. Глава государства оставит трёх и внесёт их фамилии в заксобрание Ямала. Депутаты выберут одного из предложенных.

Салехард, служба информации

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