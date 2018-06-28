Ямальские единороссы выдвинут в губернаторы женщину

Кандидатами на пост губернатора ЯНАО от «Единой России» станут врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, главврач новоуренгойской больницы Ирина Груздева и депутат Госдумы от Ямала, известный как исследователь воронки, Владимир Пушкарёв. Об этом агентству «Новый День» сообщил источник в окружном отделении партии «Единая Россия».

Получить комментарии в окружном отделении «Единой России» на момент подготовки публикации не удалось. Официальное выдвижение кандидатов на пост губернатора ЯНАО состоится в пятницу, 29 июня 2018 года.

Ирину Груздеву нельзя назвать хорошо известной в масштабах округа. Она возглавляет думу Нового Уренгоя, но даже в этом статусе она не делала никаких важных заявлений ни в период оптимизаций по больничной сети, когда были волнения в медсреде, ни в период кадровых ротаций в департаменте. Вместе с тем собеседник, знакомый с политическим процессом, поясняет: на высокий пост намеренно выдвинули женщину, да ещё и представителя бюджетной сферы, чтобы получить симпатию работников госучреждений, но не настолько сильную, чтобы главврач могла реально соперничать с Дмитрием Артюховым.

«Это заведомо непроходные кандидаты, все понимают, что процедура символическая. Вспомните соперников Кобылкина в 2015 году – гендиректор «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков и спикер тюменской Думы Сергей Корепанов», – добавил собеседник агентства «Новый День».

Владимира Пушкарёва тоже нельзя назвать известным в масштабах округа. Он избирался в думу от Ямала, имея в резюме только опыт научных исследований, в том числе исследований знаменитой ямальской воронки.

Согласно процедуре назначения губернатора ЯНАО, сначала все партии отправляют фамилии своих кандидатов губернатору Тюменской области (в данном случае Александру Моору). Затем список, который должен содержать не менее пяти фамилий, отправляется к президенту РФ. После его рассмотрения Владимир Путин спускает в заксобрание ЯНАО не менее трёх фамилий из предложенных. Депутаты голосуют за одного из кандидатов. Население в процессе назначения главы Ямала не участвует. Известно, что окружные депутаты будут назначать губернатора в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

фото – официальный сайт правительства ЯНАО. Экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и Ирина Груздева

Салехард, служба информации

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