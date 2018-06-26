После инцидента со школьником из Бундестага глава Ямала презентовал международный опыт округа Лаврову

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов рассказал главе МИД Сергею Лаврову о международных проектах региона и работе с соотечественниками. Во вторник, 26 июня, г-н Артюхов выступил на заседании правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, которое прошло в министерстве иностранных дел РФ. Ямал презентовал свой опыт как показательный.

«Мы считаем, что важнейшим фактором консолидации является поддержка детского и молодёжного движения. Это является нашим приоритетом в работе с соотечественниками»,– сказал глава автономии, слова которого цитируют в пресс-службе окружного правительства.

Международной деятельностью на Ямале занимается замгубернатора Александр Мажаров. В 2017 году автономный округ прославился на весь мир после резонансного видео с выступлением ученика новоуренгойской гимназии. Юноша в бундестаге презентовал проект, посвященный солдатам, погибшим во второй мировой войне. Он заявил, что «увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности», имея в виду солдат Вермахта. Это вызвало волну обсуждений в российском обществе. В гимназии Нового Уренгоя и департаменте образования нашли виновных в том, что мальчик фактически покаялся перед фашисткой Германией. А в окружном правительстве решили более тщательно контролировать международные проекты.

Несмотря на этот инцидент врио губернатора Ямала было, о чём рассказать в МИДе. Дмитрий Артюхов представил нескольких патриотических акций, посвящённых победе в Великой Отечественной войне: «Наша история – наша Победа!», «Знамя Победы: Ямал – соотечественникам», «Триколор вокруг света» и другие.

«За три года представители 12 стран – от Аргентины до Финляндии – получили копии Великого Знамени Победы и прошли под ними в шествиях Бессмертного полка за границей», – говорится в пояснениях правительства.

Г-н Артюхов упомянул, что в 2018 году в Болгарии Ямал в десятый раз проведёт форум для русскоговорящей молодёжи «Мы за мир во всём мире!». Напомним, ЯНАО финансирует лагерь в городе Китен, куда отправляют отдыхать детей с Ямала.

Кроме того, врио губернатора Ямала также описал проекты в области международного волонтёрства. Как уточнили в администрации округа, за пять лет проведения экомероприятий на острове Белый в проекте приняли участие 150 волонтёров из 17 регионов России и семи стран ближнего и дальнего зарубежья. Речь идёт в первую очередь об очистке территории.

Москва, служба информации

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