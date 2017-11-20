Школьник из Нового Уренгоя заступился в Бундестаге за «невинно погибших» фашистов

В Сети опубликовано видео выступления в бундестаге школьника из Нового Уренгоя. Он поведал историю солдат вермахта, которые, по его словам, не хотели воевать и страдали от ужасных условий содержания в плену. Он рассказал о Георхе Йохане Рау, который умер в лагере военнопленных. По словам школьника, его глубоко тронула работа, описывающая его судьбу.

«После прекращения боя он попал в лагерь военнопленных. Только 6 тысяч из этих пленных вернулись домой. Георга среди них не было. Долгое время его считали пропавшим без вести. Лишь в прошлом году семья получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере в Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение могил солдат вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», – сказал подросток с трибуны бундестага.

После появления видео выступления в социальных сетях на гимназию, где учится новоуренгойский школьник, посыпались жалобы. Пользователи интернета требуют призвать к ответу администрацию учебного заведения. По их мнению, наставники школьника с помощью молодежи пытаются «переписать историю», желая оправдать действия фашистской Германии.

Как сообщают ямальские СМИ, депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина была возмущена выступлением школьника. Она направила депутатский запрос в департамент образования, гимназию и прокуратуру с просьбой провести проверку по факту выступления гимназистов из Нового Уренгоя в Бундестаге про «невинных солдат вермахта, которые не хотели воевать в так называемом Сталинградском котле».

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз, напротив, заступился за школьника. «Призываю руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии. Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать, как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых. Интерпретация взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать, как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной Войны», – заявил Костогриз.

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 20.11.17

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