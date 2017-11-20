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Понедельник, 20 ноября 2017, 17:20 мск

Скандалы и происшествия

Совфед требует проверить учебную программу школьника, пожалевшего пленных гитлеровцев. «Это недопустимо»

Совфед требует проверить учебную программу школьника, пожалевшего пленных гитлеровцев. «Это недопустимо»

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил о недопустимости выступлений, подобных тому, какое услышали депутаты и общественные деятели в немецком бундестаге из уст новоуренгойского школьника. Сенатор призвал власти Ямало-Ненецкого автономного округа проверить учебную программа гимназии в Новом Уренгое, ученик которой выступил с речью в парламенте ФРГ.

Обращаясь к присутствовавшему на заседании комитета Совфеда по международных дела замгубернатору Ямала Александру Мажарову, Джабаров попросил чиновника «организовать проверку гимназии, включая учебную программу», передает РИА «Новости».

По словам сенатора, в распоряжении комитета есть видеоролик с выступлением школьника, в ситуации нужно «разбираться»: тут есть «работа и для правоохранителей».

В свою очередь, член Совфеда Олег Морозов заявил, что необходимо выяснить, как организаторам поездки учащихся в Германию удалось добиться их выступления в бундестаге, указав, что это «важный вопрос».

Мажаров, комментируя разгоревшийся скандал вокруг выступления школьника, выступил в защиту подростка. По его словам, «ребенку просто не удалось правильно донести свою мысль». «Он (ученик – прим. ред.) имел в виду, что война страшна для обеих сторон», – сказал чиновник.

Глава пресс-службы губернатора Ямало Надежда Носкова, в свою очередь, заявила, что СМИ в своих материалах сместили акцент в речи школьника.

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз также вступился за учащегося, отметив, что школьник рассказал о своем открытии, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. По его словам, это «ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму».

Как сообщал «Новый День», ранее в интернете появилась видео выступления школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге.

Он рассказал историю солдат вермахта, которые, по его словам, не хотели воевать и страдали от ужасных условий содержания в плену. По его признанию, старшеклассника тронула биография гитлеровца, участвовавшего в Сталинградской битве и умершего в лагере военнопленных. Школьник отметил, что его история подтолкнула к посещению захоронения солдат вермахта неподалеку от города Копейска Челябинской области. Там он увидел «могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», рассказал юный ямалец в Бундестаге.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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