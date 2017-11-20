Совфед требует проверить учебную программу школьника, пожалевшего пленных гитлеровцев. «Это недопустимо»

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил о недопустимости выступлений, подобных тому, какое услышали депутаты и общественные деятели в немецком бундестаге из уст новоуренгойского школьника. Сенатор призвал власти Ямало-Ненецкого автономного округа проверить учебную программа гимназии в Новом Уренгое, ученик которой выступил с речью в парламенте ФРГ.

Обращаясь к присутствовавшему на заседании комитета Совфеда по международных дела замгубернатору Ямала Александру Мажарову, Джабаров попросил чиновника «организовать проверку гимназии, включая учебную программу», передает РИА «Новости».

По словам сенатора, в распоряжении комитета есть видеоролик с выступлением школьника, в ситуации нужно «разбираться»: тут есть «работа и для правоохранителей».

В свою очередь, член Совфеда Олег Морозов заявил, что необходимо выяснить, как организаторам поездки учащихся в Германию удалось добиться их выступления в бундестаге, указав, что это «важный вопрос».

Мажаров, комментируя разгоревшийся скандал вокруг выступления школьника, выступил в защиту подростка. По его словам, «ребенку просто не удалось правильно донести свою мысль». «Он (ученик – прим. ред.) имел в виду, что война страшна для обеих сторон», – сказал чиновник.

Глава пресс-службы губернатора Ямало Надежда Носкова, в свою очередь, заявила, что СМИ в своих материалах сместили акцент в речи школьника.

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз также вступился за учащегося, отметив, что школьник рассказал о своем открытии, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. По его словам, это «ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму».

Как сообщал «Новый День», ранее в интернете появилась видео выступления школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге.

Он рассказал историю солдат вермахта, которые, по его словам, не хотели воевать и страдали от ужасных условий содержания в плену. По его признанию, старшеклассника тронула биография гитлеровца, участвовавшего в Сталинградской битве и умершего в лагере военнопленных. Школьник отметил, что его история подтолкнула к посещению захоронения солдат вермахта неподалеку от города Копейска Челябинской области. Там он увидел «могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», рассказал юный ямалец в Бундестаге.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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