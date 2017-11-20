У «любителя вермахта» из Нового Уренгоя нашлись единомышленники

Оказалось, что «любитель солдат вермахта» из Нового Уренгоя, выступивший с пламенной речью с трибуны бундестага, не одинок в родном для себя городе в своих идеях. Как напомнил уральский журналист Ростислав Журавлев на своей странице в Facebook, аналогичный скандал разразился в Новом Уренгое в мае 2013 года, а точка в нем была поставлена лишь спустя полгода.

«Хотите еще подкину информации о «любителях вермахта» в Новом Уренгое? Их у меня есть! Знакомьтесь. Это выпуск ямальского журнала «Неделя» от мая 2013 года. В ней прекрасно все», – пишет журналист.

«Итак, начиная с полночи оружие на всех фронтах смолкло. По приказу гросс-адмирала вермахт прекратил ставшую бессмысленной борьбу. Тем самым закончилось почти шестилетнее героическое единоборство. Оно принесло нам великие победы, но и тяжелые поражения. Германский вермахт под конец с почетом уступил огромному превосходству противника в силах. Германский солдат, верный своей присяге, отдавая себя до конца своему народу, совершил то, что не забудется в веках. Тыл до последнего момента поддерживал его изо всех своих сил, неся при этом тяжелейшие жертвы. Неповторимые свершения фронта и тыла найдут свою окончательную оценку в последующем справедливом приговоре истории. Даже противник не сможет отказать в своем уважении славным деяниям и жертвам германских солдат на земле, на воде и в воздухе», – было напечатано в майском номере журнала за 2013 год.

«Тогда представители окружкома КПРФ обратились в суд, но им было отказано, мотивируя это тем, что «заявитель не является участником событий, о которых рассказывается в опубликованной статье». Затем в суд обратился уже участник и ветеран ВОВ и тоже был отказ. Правда потом все же глава города Нового Уренгоя Иван Костогриз (именно через «и», в Україні це осілий, кочовий, перелітний птах) пообещал наладить работу по патриотическому воспитанию и призвал главного редактора принести извинения. Он извинился... спустя полгода. Я ничего не хочу предполагать, но мне кажется, что что-то в Новом Уренгое и вправду не так», – пишет Журавлев.

Отметим, что в ходе заседания общественного совета при главе администрации Нового Уренгоя, которое состоялось 28 сентября 2013 года, рассматривался вопрос о военно-патриотическом воспитании подростков и молодежи в городе. Одним из решений совета стало обращение к главному редактору газеты «Неделя Уренгоя» с предложением об опровержении информации, опубликованной в газете №18 (143) от 3 мая 2013 года, искажающей исторические факты Великой Отечественной войны и принесения публичного извинения перед жителями города и ветеранами. Решение было утверждено главой администрации Иваном Костогризом.

По мнению наблюдателей, факты искажения исторических событий могут носить системный характер в Газовой столице, а патриотическое воспитание подростков и молодежи оставляет желать лучшего.

Как писал «Новый День», в интернете появилось видео выступления в бундестаге школьника из Нового Уренгоя. Он поведал историю солдат вермахта, которые, по его словам, не хотели воевать и страдали от ужасных условий содержания в плену. Он рассказал о Георхе Йохане Рау, который умер в лагере военнопленных. По словам школьника, его глубоко тронула работа, описывающая его судьбу.

«После прекращения боя он попал в лагерь военнопленных. Только 6 тысяч из этих пленных вернулись домой. Георга среди них не было. Долгое время его считали пропавшим без вести. Лишь в прошлом году семья получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере в Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение могил солдат вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», – сказал подросток с трибуны бундестага.

После появления видео выступления в социальных сетях на гимназию, где учится новоуренгойский школьник, посыпались жалобы. Пользователи требуют призвать к ответу администрацию учебного заведения. По их мнению, наставники школьника с помощью молодежи пытаются «переписать историю», желая оправдать действия фашистской Германии. Как сообщают ямальские СМИ, депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина была возмущена выступлением школьника. Она направила депутатский запрос в департамент образования, гимназию и прокуратуру с просьбой провести проверку по факту выступления гимназистов из Нового Уренгоя в Бундестаге про «невинных солдат вермахта, которые не хотели воевать в так называемом Сталинградском котле».

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз, напротив, заступился за школьника. «Призываю руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии. Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать, как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых. Интерпретация взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать, как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной Войны», – заявил Костогриз.

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 20.11.17

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