Госдума, ОП и Совфед требуют проверок после выступления гимназиста в бундестаге

Учителя должны были заранее проработать речь школьника из Нового Уренгоя, который зачитал ее с трибуны Бундестага. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, передает RT.

Парламентарий считает, что на сегодняшний день в России искажают историческую действительность, рассказывая, что «Великая Отечественная война – попытка советского народа сделать что-то плохое с Германией», а новое поколение уж «растет в этой парадигме». «Они видят совершенно другую историю другими глазами. Видно, что он (школьник из Нового Уренгоя – прим. ред.) читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге», – подчеркнул Борис Чернышов.

Депутат считает, что теперь западные СМИ будут тиражировать выступление так, чтобы общественность поняла слова мальчика однозначно. Чернышов добавил, что депутатский запрос с просьбой проверить программу, учителей, а также общественные организации – общества памяти солдат уже направлен в Генеральную прокуратуру.

По мнению депутата Госдумы Николая Харитонова, произошедшее в бундестаге является следствием воспитания молодого человека, передает НСН. «Я думаю, что это издержки воспитания этого парня, который не осознаёт, что говорит. Это хорошо, что он знает историю с той стороны, но, в первую очередь, надо знать историю своей страны, своей семьи, своей фамилии. Уверен, что и в его семье есть те, кто уходил на фронт, кто умирал. Так что это издержки воспитания. Плохо это всё», – отметил парламентарий.

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина рассказала о намерении обратиться в Министерство образования и науки. Она считает необходимым, чтобы в ведомстве дали правовую оценку выступлению школьника в бундестаге. «Если есть хоть какое-то малейшее оправдание нацизма, то это возмутительный и отвратительный факт. Безусловно, в данной конкретной истории возникает большое количество вопросов в первую очередь именно к тем людям, которые помогали ему выступить с речью», – приводит РИА «Новости» слова Суторминой.

Она уверена, что учителя и наставники мальчика должны были помочь ему разобраться в теме, чтобы «не смешивались воедино темы нормального гуманного отношения к людям и оправдания нацистских преступников». «Десятки миллионов наших граждан отдали свои жизни за мир. И наша молодёжь должна знать, что это была армия захватчиков, что многие из них нещадно издевались над нашими предками. Поэтому говорить что-то об уходе за их кладбищами со стороны страны, которая всё это перенесла, – это, извините меня, всё-таки абсурдно», – заключила член ОП.

Директор департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов рассказал, что в ведомстве уже разбираются с произошедшим. «Дайте немного времени. Это зона ответственности региональных властей, поэтому мы сейчас у регионального министерства запросили всю информацию об этом. О результатах проверки мы проинформируем средства массовой информации», – заявил он.

Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил о недопустимости выступлений, подобных тому, какое услышали депутаты и общественные деятели в немецком бундестаге из уст новоуренгойского школьника. Сенатор призвал власти Ямало-Ненецкого автономного округа проверить учебную программа гимназии в Новом Уренгое, ученик которой выступил с речью в парламенте ФРГ.

Обращаясь к присутствовавшему на заседании комитета Совфеда по международных делам замгубернатору Ямала Александру Мажарову, Джабаров попросил чиновника «организовать проверку гимназии, включая учебную программу». Мажаров, комментируя разгоревшийся скандал вокруг выступления школьника, выступил в защиту подростка. По его словам, «ребенку просто не удалось правильно донести свою мысль». «Он (ученик – прим. ред.) имел в виду, что война страшна для обеих сторон», – сказал чиновник.

Глава пресс-службы губернатора Ямала Надежда Носкова, в свою очередь, заявила, что СМИ в своих материалах сместили акцент в речи школьника. Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз также вступился за подростка, отметив, что школьник рассказал о своем открытии, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. По его словам, это «ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму».

Одноклассники выступавшего в бундестаге подростка также уверяют, что слова молодого человека поняли неправильно. Доклад якобы был в разы длиннее, но его пришлось сократить, из-за чего произошло искажение смысла, пишет «МК». Также они отметили, что преподаватели изучали текст после его редакции перед выступлением. Как пишет «Север-Пресс», мать школьника в недоумении от того, как в соцсетях и прессе отреагировали на выступление ее сына. Она пояснила, что ребенка неправильно поняли.

Ранее в соцсетях была опубликована запись выступления школьника из Нового Уренгоя в бундестаге. Подросток рассказывал о немецком солдате, который принимал участие в Сталинградской битве. По словам мальчика, он изучил биографию военнослужащего из открытых источников. Солдат, как рассказал юноша, попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой, так как «умер от тяжелых условий плена». Кроме того, школьник посетил «захоронения солдат вермахта» вблизи города Копейск, где, по его словам, «увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Москва, Иван Гридин

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