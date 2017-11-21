Омбудсмен Кузнецова и Песков потребовали прекратить травлю школьника из Нового Уренгоя

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова потребовала оставить в покое школьника из Нового Уренгоя, выступившего с трибуны бундестага с докладом, в котором охарактеризовал гитлеровцев, «невинно погибших людей». «Необходимо оставить в покое ребёнка, но присмотреться внимательнее к причинам, по которым это произошло», – заявила она.

В докладе речь шла о погибшем в советском плену немецком солдате. По словам Кузнецовой, тезис о том, что война – это зло не только для тех, против кого направлена, но и для тех, кто ее развязал, был раскрыт неправильно, что вызвало волну критики возмущений, которая обрушилась главным образом на подростка. «Никто не разбирался в причинах, в истинном отношении ребёнка и его семьи к войне. Унижением и травлей патриотизм точно не воспитаешь. Более того, такая реакция несёт совершенно неправильный сигнал и детям», – заявила Анна Кузнецова.

Она призвала немедленно прекратить гонения на мальчика и его родных, а также посоветовала правоохранителям изучить факты угроз, которые звучат в адрес семьи подростка. Кузнецова также попросила детского омбудсмена в ЯНАО Виталия Орешкина изучить обстановку в образовательном учреждении, где учится мальчик, провести соответствующую работу с его руководством, преподавателями и родительским комитетом.

Кроме того, Кузнецова намерена направить в Рособрнадзор запрос о том, какие международные образовательные программы реализуются в России в рамках преподавания истории и обществознания. Помощь в мониторинге окажут и региональные уполномоченные по правам ребёнка.

За новоуренгойского школьника также вступился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что школьник волновался и не имел злого умысла. «Непонятна экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел ничего плохого, очевидно, что школьник волновался, когда выступал в Бундестаге. Обвинять в злом умысле, тем более в пропаганде нацизма, смертных грехах – считаем не верно. И присоединюсь к Фурсенко (Андрей Фурсенко, помощник президента РФ – прим. ред.), что надо сосредоточиться на вопросах образования, а не на упражнениях человеконенавистничества», – заявил Дмитрий Песков.

Как писал «новый День», ранее в соцсетях была опубликована запись выступления школьника из Нового Уренгоя в бундестаге. Подросток рассказывал о немецком солдате, который принимал участие в Сталинградской битве. По словам мальчика, он изучил биографию военнослужащего из открытых источников. Солдат, как рассказал юноша, попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой, так как «умер от тяжелых условий плена». Кроме того, школьник посетил «захоронения солдат вермахта» вблизи города Копейск, где, по его словам, «увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.11.17

Ямальцев предупредили о падении ступени космической ракеты. / Мать убила двухмесячную дочь, накормив грудным молоком. / Госдума, ОП и Совфед требуют проверок после выступления гимназиста в бундестаге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»