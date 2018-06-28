На Ямале мужчина убил грудную дочь и жестоко избил сына и вышел в магазин

В Салехарде мужчина убил трёхмесячную дочь и жестоко избил сына ремнём. Травмы детям он нанёс в состоянии алкогольного опьянения. В момент совершения преступления его супруга, мать малышей, вышла на улицу, так как знала, что её муж находится в гневе.

27-летнего мужчину будут судить. Расследование завершено.

Убийство совершено 14 января 2018 года. «Супруга сделала замечание супругу, зная, что он в состоянии опьянения становится агрессивным. Но обвиняемый отреагировал крайне негативно. Женщина решила переждать на улице. В квартире остались двое детей – трёхмесячная девочка и мальчик 2014 года рождения», – рассказали обстоятельства семейной трагедии в пресс-службе СУ СК Ямала.

Во время отсутствия жены пьяный мужчина несколько раз сдаваи руками голову дочки, отчего она умерла. Он также взял ремень и избил сына по голове и телу. После этого он вышел в магазин за алкоголем. Вернувшаяся мать обнаружила мёртвую малышку и избитого сына.

Следователи добавляют, что злоумышленник неоднократно судим и вёл разгульный образ жизни. И это не первое его преступление, совершённое в состоянии опьянения. На него постоянно жаловались соседи.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 28.06.18

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