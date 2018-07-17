В Салехарде осудили изверга, который убил грудную дочь и избил сына

в Салехарде осужден мужчина, который будучи пьяным в порыве гнева убил грудную дочь и жестоко избил сына. Трагедия случилась в январе 2018 года. Как ранее сообщали следователи, дети остались с выпивающим отцом одни в квартире, так как мать решила переждать приступ агрессии супруга на улице.

Мужчину признали виновным в убийстве малолетнего и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Ему придётся провести 21 год в колонии строгого режима.

«Ночью 14 января 27-летний мужчина дома распивал спиртные напитки. Супруга попросила его остановиться, он отреагировал негативно. Тогда женщина вышла на улицу. В это время мужчина сдавил руками голову трёхмесячной дочери и избил ремнём сына трёх лет», – рассказали в пресс-службе следственного управления СК ЯНАО.

По данным прокуратуры Ямала, изверг нанёс мальчику не менее 13 ударов по голове и телу. У ребёнка остались кровоподтёки, ссадины и раны. Женщине удалось зайти в квартиру после того, как злоумышленник вышел за новой порцией алкоголя. Она нашла труп девочки и избитого сына.

Силовики установили, что для осужденного это далеко не первое преступление, совершённое в состоянии алкогольного опьянения. Он уже был судим. Вёл разгульный образ жизни, на него часто жаловались соседи.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 16.07.18

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