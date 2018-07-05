В Салехарде штрафуют «гряземесов». «Привыкли ставить машины под окнами»

В Салехарде автомобилистов обвинили в порче газонов. Как сообщил и.о. начальника управления горхозяйства Валерий Свирь, власти проводят рейды и привлекают к ответственности тех, кто ставит машины на озеленённые территории. Ответственность за парковку на газонах предусмотрена статьёй окружного закона Ямала об административных правонарушениях.

«Посетили район улицы Арктической. Жители тут сетуют на отсутствие автостоянок, но специалисты с этим не согласны. Здесь установлен знак «жилая зона». Значит, можно оставлять машины возле тротуаров, есть несколько автостоянок на районе, плюс через дорогу возле ТЦ «Сезам» и нового торгового центра автостоянки практически пустые. Автолюбители привыкли ставить машины непосредственно под окнами, и тем самым газон ими полностью уничтожен», – сообщили в пресс-службе мэрии Салехарда.

По данным Валерия Свиря, полиция содействует чиновникам в наказании автолюбителей. «С полиции к нам поступают материалы, по которым мы составляем административные протоколы, нарушителям грозит штраф в размере от 1 до 2,5 тыс.рублей. При повторном нарушении штраф удваивается», – сказал г-н Свирь, слова которого приводят в пресс-службе.

Отметим, по всей стране нет единого решения о запрете парковок на газонах. Штрафы оспариваются различными правозащитниками и активистами. Поводом для этого служат разногласия в федеральных и региональных законах. Ожесточённые бои между «гряземесами» и защитниками лужаек идут, например, в Екатеринбурге, где активистам удалось оспорить все статьи закона, предусматривающие наказание для тех, кто оставляет авто на газоне.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 05.07.18

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