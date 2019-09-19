Ямальские депутаты вернули штрафы за парковку на газонах

Депутаты Ямала в очередной раз переписали региональный закон, чтобы можно было штрафовать за парковку на газонах. Как пояснил в ходе заседания думы 19 сентября 2019 года глава комитета по местному самоуправлению Эдуард Яунгад, в кодексе об административных правонарушениях Ямала и ранее была предусмотрена ответственность для гряземесов. Но Верховный суд внес региону апелляционное определение. В феврале 2019 года парламентариям пришлось отменить штрафы, исключив статью из КоАП. И сегодня народные избранники вернули эти штрафы в окружной кодекс об административных правонарушениях. Составлять протоколы будут все также сотрудники местных администраций.

Согласно обновленным пунктам регионального КоАП, штраф за оставление транспорта на территориях, занятых зелеными насаждениями, для граждан составит от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от ста до двухсот пятидесяти тыс. рублей. За повторное нарушение будут карать строже.

При этом депутаты ввели еще несколько ограничений.

Штрафовать будут также за изменение фасадов зданий. А также – за размещение несогласованной рекламы.

Более того, платить придется и тем, кто проводит земляные работы без разрешения администрации. И тем, кто после таких работ не восстановит благоустройство – не закопает ямы, не восстановит асфальт, дорожки и тротуары и так далее.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.09.19

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