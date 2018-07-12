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Четверг, 12 июля 2018, 18:01 мск

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Ямальская прокуратура мониторит лужи

На Ямале прокуратура занялась контролем благоприятной среды во дворах жителей округа. Надзорная инстанция наказала управляющую компанию и чиновников мэрии Муравленко за огромную лужу, на которую жаловались жители в соцсетях.

Сильный ливень прошёл в городе 9 июля вечером, больше всего от «большой воды» пострадал один из домов на улице 70 лет Октября. Жильцы утром 10 июля опубликовали в соцсетях фото строения – дощатый помост из подъезда уходит под воду. Пройти к дому сложно. ЧП заметила прокуратура, прочитав о затоплении в СМИ. По версии надзорной инстанции, администрация города и УК («Жилищно-энергетическая компания 1») не выполнили свои обязанности и не обеспечили благоприятные условия проживания для горожан. «Жители вынуждены были передвигаться по лужам, рискуя получить травму», – отметили в надзорной инстанции.

Прокурор внёс представления главе города Александру Подороге и директору УК. Воду с улицы откачали. К дисциплинарной ответственности привлекли замначальника управления ЖКХ администрации и начальник участка «ЖЭК 1».

Как рассказал агентству «Новый День» Александр Подорога, дом затопило в связи с тем, что он находился в момент ливня в стадии капитального ремонта. Были демонтированы входные группы, герметичность подъездов была нарушена. «Ливень начался около 9 вечера и был достаточно сильный, выпала полуторамесячная норма осадков. Исходя из прогнозов погоды мы должны были предусмотреть, что за ночь дом затопит. Нужно было бросить дополнительные силы на устранение потопа. Но, к сожалению, специалисты закончили работы по откачке воды только в 9 утра», – сказал глава.

Подрядчикам придётся отремонтировать затопленные во время ливня квартиры: вода просочилась в жилые помещения, так как крыша тоже была демонтирована. Пострадали около 50 квартир, сообщил «Муравленко 24» представитель подрядной организации Андрей Бурковский.

фото – Виталий Ширяев в сообществе «Муравленко» «ВКонтакте»

фото – прокуратура ЯНАО

Напомним, лвиень также затопил город Югорск в ХМАО. В центре города из берегов вышел пруд, прилегающие к нему территории залило водой.

Муравленко, служба информации

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