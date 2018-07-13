Глава «Газпрома» Миллер посетил Ямал и рассказал, почему новая добыча в регионе будет сложной

Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер посетил Ямал 12 июля. В посёлке Бованенково (одна из точек ямальского центра газодобычи) г-н Миллер дал установки по развитию нового Харасавэйского месторождения в ЯНАО, которое сейчас обустраивается, сообщает пресс-служба компании. Также на Бованенковском месторождении состоялась встреча предправления «Газпром» и врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

«Было принято решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения. Оно расположено севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично – в акватории Карского моря», – рассказали в «Газпроме».

Запасы газа месторождения оцениваются в два трлн кубометров. Добычу намерены начать в 2023 году. На Харасавэйском месторождении уже построен вахтовый жилой комплекс и электростанция. В проекте – строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры. «Скважины для разработки морской части месторождения будут буриться с берега», – рассказали в компании. Там напомнили, что условия добычи будут сложными – месторождение покрывает большой слой вечной мерзлоты. «Газпром» обещает использовать специальное оборудование, чтобы не загрязнять арктическую природу.

Газ с месторождения будет уходить через новый газопровод-подключение протяжённостью около 100 км до Бованенковского месторождения.

Напомним, в феврале 2018 года Алексей Миллер сообщал президенту Владимиру Путину о том, что ямальский центр добычи становится основным. А в начале 2017 года глава государства дал старт запуска газопровода Бованенково – Ухта-2.

На встрече глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и Алексей Миллер обсудили газификацию Ямала и расширение точек продаж газомоторного топлива в регионе – новая заправка скоро откроется в Новом Уренгое.

«Компанией подготовлен проект программы развития газоснабжения и газификации округа до 2021 года. Документ находится на утверждении в правительстве ЯНАО», – рассказали в «Газпроме».

Бованенково, служба информации

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