Про жителя тундры, который хочет получить власть на Ямале, сочинили песню

У одного из кандидатов на пост депутата заксобрания Ямала появилась собственная песня. Речь идёт о Ейко Сэротэтто, выдвиженце КПРФ в Тазовском одномандатном округе. «Он идёт вперёд без страха, на нём красная рубаха. Дым костра из чума змейкой, на защите тундры Ейко»,– такие слова содержит музыкальное произведение. Песню сочинила и исполнила музыкант Оксана Деева, рассказала агентству «Новый день» секретарь партии Елена Кукушкина.

Ейко Сэротэтто рассчитывает занять место ушедшего в досрочную отставку вице-спикера Сергея Харючи. У кандидата неоднозначная репутация. Власти называли его иностранным агентом, обвиняя в попытках подогревать протестные настроения в среде КМНС (коренных малочисленных народов Севера). Он пытался создать собственную платформу «Голос тундры», вёл работу в соцсетях. Многие проблемы аборигенного населения Ямала стали известны именно благодаря Ейко Сэротэтто.

Основным кандидатом в тазовском округе является глава агрокомплекса «Тазовский» Степан Вануйто – его поддержала «Единая Россия». ЛДПР поддержала кандидата Игоря Яндо из кооператива Тазовский. Кроме того в этом же округе на выборы в качестве самовыдвиженца заявился Дмитрий Хороля – бывший депутат Госдумы от Ямала. И ещё один выдвиженец – однофамилец Ейко Артур Сэротэтто (помощник председателя общественного движения «Ямал»). У остальных кандидатов пока нестандартных выборных тхнологий замечено не было.

Audio Песня о кандидате в депутаты заксобрания Ямала Ейко Сэротэтто

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 13.07.18

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