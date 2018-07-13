российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 июля 2018, 13:29 мск

Новости Ямал

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Интервью, Тюмень, Ямал, Югра

Про жителя тундры, который хочет получить власть на Ямале, сочинили песню

фото – официальный сайт правительства Ямала

У одного из кандидатов на пост депутата заксобрания Ямала появилась собственная песня. Речь идёт о Ейко Сэротэтто, выдвиженце КПРФ в Тазовском одномандатном округе. «Он идёт вперёд без страха, на нём красная рубаха. Дым костра из чума змейкой, на защите тундры Ейко»,– такие слова содержит музыкальное произведение. Песню сочинила и исполнила музыкант Оксана Деева, рассказала агентству «Новый день» секретарь партии Елена Кукушкина.

Ейко Сэротэтто рассчитывает занять место ушедшего в досрочную отставку вице-спикера Сергея Харючи. У кандидата неоднозначная репутация. Власти называли его иностранным агентом, обвиняя в попытках подогревать протестные настроения в среде КМНС (коренных малочисленных народов Севера). Он пытался создать собственную платформу «Голос тундры», вёл работу в соцсетях. Многие проблемы аборигенного населения Ямала стали известны именно благодаря Ейко Сэротэтто.

Основным кандидатом в тазовском округе является глава агрокомплекса «Тазовский» Степан Вануйто – его поддержала «Единая Россия». ЛДПР поддержала кандидата Игоря Яндо из кооператива Тазовский. Кроме того в этом же округе на выборы в качестве самовыдвиженца заявился Дмитрий Хороля – бывший депутат Госдумы от Ямала. И ещё один выдвиженец – однофамилец Ейко Артур Сэротэтто (помощник председателя общественного движения «Ямал»). У остальных кандидатов пока нестандартных выборных тхнологий замечено не было.

Песня о кандидате в депутаты заксобрания Ямала Ейко Сэротэтто

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 13.07.18

Мать Сенцова обратилась к Путину с просьбой о помиловании. / В уральском полпредстве назначения и кадровые замены приостановлены – до трудоустройства Бабича из ПФО. / Глава «Газпрома» Миллер посетил Ямал и рассказал, почему новая добыча в регионе будет сложной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Ямал, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия,

Новости партнеров