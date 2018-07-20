К Артюхову приедут 20 послов. В программе – традиционные развлечения

Врио губернатора Дмитрий Артюхов ждёт послов. Они прибудут в автономный округ с ознакомительным визитом в ближайшие выходные. Визит продлится с 21 по 24 июля, рассказали в пресс-службе главы региона.

«ЯНАО планируют посетить послы России в Армении, Канаде, Ботсване, Мьянме, Кабо-Верде, Египте, Исландии, Китае, Нидерландах, КНДР, Никарагуа, Таджикистане, Кипре, Танзании, Кот-де-Ивуаре, Саудовской Аравии, Конго, Руанде и Замбии, а также представитель РФ в Палестине. Предусмотрена рабочая поездка на полуостров Ямал в поселок Сабетта», – говорят в пресс-службе.

Визит организует МИД, чтобы познакомить дипломатов с крупными проектами на Ямале. Напомним, завод «Ямал СПГ», который строится в Сабетте, финансировался иностранными компаниями. Это совместное предприятие «Новатэк» (50,1%), французского концерна «Тотал» (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда шелкового пути (9,9%).

Во время пребывания на Ямале дипломатов также познакомят с национальными особенностями коренных народов. «Ещё запланированы встречи с членами клуба юных дипломатов и членами молодёжного правительства Ямала», – заключают в администрации округа.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.07.18

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