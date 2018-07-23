Артюхов рассказал миру, как тяжело даётся стране газ и нефть

На Ямале в понедельник, 23 июля, продолжают работать послы 19 государств. На сегодня запланирована культурная программа. Делегация отправится в Горнокнязевск. Накануне врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов презентовал дипломатам Салехард и Сабетту и провёл рабочую встречу с гостями.

Дмитрий Артюхов заявил канадскому представителю, что власти планируют показать строящийся в Салехарде комплекс «Ямал Арена» комиссии, чтобы сформировать заявку на проведение Арктических зимних игр. «В планах на следующий год привести международную комиссию, чтобы специалисты дали свою оценку сооружению. Если всё пройдет успешно, то ЯНАО выступит с заявкой в 2024, либо в 2026 году», – сказал глава региона в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Канаде Александром Дарчиевым. Как раз в Канаде состоялись прошлые Арктические игры.

Посол в Саудовской Аравии Сергей Козлов отметил интерес страны к газовым проектам. «Сейчас подходящий момент подумать над тем, чтобы в форме ГЧП попробовать подойти к дальнейшим стадиям освоения газовых месторождений и развития инфраструктуры на Ямале. За последние два-три года в российские проекты Саудовская Аравия вложила порядка двух млрд долларов, такого ещё никогда не было. В то же время суверенный фонд Саудовской Аравии зарезервировал за нашей страной до десяти миллиардов долларов», – сказал он.

В 2015 году бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин говорил, что арабы подтвердили свои намерения вложить в ямальский промышленный долгострой – новоуренгойский газохимический комплекс – 15 млрд долларов. Однако далее заявления эти планы, очевидно, не пошли. А сам НГХК погряз в судах с главным подрядчиком.Его должны был ввести ещё в 2012 году, но до сих пор завод не работает.

Заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров пояснил, что визит послов на Ямал – это задача МИД РФ. «Чтобы после посещения нашего округа эти люди могли транслировать дальше, насколько сложно даются стране природные ресурсы, насколько здесь высокотехнологичные производства, насколько здесь соблюдаются природоохранные мероприятия», – заключил член правительства Ямала.

Салехард, служба информации

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