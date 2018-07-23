Новый полпред УрФО Цуканов собирается на Ямал

Новый полпред УрФО Николай Цуканов планирует визит в Салехард. Об этом сообщил агентству «Новый День» заместитель полпреда Борис Кириллов. Он пояснил, что точная дата пока неизвестна, но это перспектива нескольких ближайших дней.

Известно, что полпред ознакомится с планами стройки мегапроекта «Северный широтный ход» и развитием железнодорожного сообщения на Ямале.

Николай Цуканов был назначен в конце июня 2018 года – до него полпредом в УрФО был Игорь Холманских. Новый полномочный представитель уже успел побывать в Тюмени и Кургане. В частности, в Тюмени он смотрел железнодорожный вокзал в Тюмени – стройплощадку надземного перехода. Потом он поехал в микрорайон «Ямальский-2» и оттуда на строительство развязки. В Тюмени г-н Цуканов сделал политическое заявление – он признал, что у трёх регионов есть разногласия по программе «Сотрудничество».

Салехард, служба информации

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