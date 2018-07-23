Ямальский посёлок заказывает банкет: курица с ананасами и грузди со сметаной

Администрация посёлка Пурпе заказывает банкет на 15 сентября 2018 года – в этот день будут отмечать 40-летний юбилей образования. Согласно аукциону с сайта госзакупок, заказчику нужны несколько блюд – это фрукты, горячие и холодные закуски, пирожки, напитки, сообщает агентство «Новый День».

Примечательно, что некоторые из блюд должны быть приготовлены по рецептам поваренной книги 1983 года – такое требование установил заказчик. Так, рецепт ассорти рыбного нужно найти в сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий (издательство «Экономика», Москва 1983 г.). Гостям предложат хе из белой рыбы, белые грибы, грузди со сметаной, щекур в тесте, острые голубцы, салат из куриного филе с ананасом, жареный щекур с луком, запеченную свинину, печеные пирожки и фрукты.

Источник финансирования банкета – бюджет посёлка Пурпе.

Как сообщил агентству «Новый День» собеседник в администрации посёлка, представившийся заместителем главы, банкет организуется для ветеранов и гостей. Не исключено, что в праздничный день Пурпе посетит делегация из районной администрации. «В этот день будет праздник прежде всего для жителей, концерт, фейрверк. Пока что обсуждается вопрос приглашения артистов, так как бюджет на организацию празднования небольшой. Местные коллективы будут»,– рассказал собеседник.

Пурпе входит в Пуровский район Ямала. В новостях название посёлка часто фигурирует в связи с крупным проектом, финансируемым из бюджета «Сотрудничества» – строительством инфраструктуры нефтепровода «Заполярье – Пурпе». Через Пурпе проходит магистральный нефтепровод «Транснефти».

Пурпе, служба информации

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