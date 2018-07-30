Ямальский посёлок устроит гуляния на 1,5 млн рублей с известным артистом

Посёлок Заполярный (Надымский район) устроит праздник на 1,5 млн рублей в честь юбилея. За эти деньги исполнитель должен организовать приезд артистов: Ростислава Доронина и шоу на ходулях, а также обустроить интерактивную зону с конкурсами и аниматорами в костюмах узнаваемых и популярных героев детских мультфильмов и сказок. После концерта нужно организовать дискотеку для жителей посёлка. Чтобы люди пришли на праздник, нужно изготовить афиши. Мероприятие состоится 1 сентября 2018 года. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок, сообщает агентство «Новый День».

Артист Ростислав Доронин – из Сургута. Он в 2016 году участвовал в шоу «Голос».

Организатором праздника в посёлке Заполярный станет Елена Герасимович, художественный руководитель ДК «Юбилейный» УЭВП ООО «Газпром добыча Надым». Она оформлена как ИП, что позволяет ей участвовать в торгах.

Ранее были подведены итоги конкурса на организацию праздничного концерта в Надыме. На дне города здесь выступит артист, в райдере которого – четыре контейнера салата «Цезарь» – Ярослав Сумишевский. Его концерт обойдётся в 752 тыс. рублей. Концерт организует ИП Кузьмин.

Заполярный, служба информации

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