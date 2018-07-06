В Надыме на дне города выступит певец, которому нужны четыре контейнера салата «Цезарь»

На день города-2018 в Надым приедет ютуб-звезда Ярослав Сумишевский. Его выступление предусмотрено заказом, размещённым на сайте госзакупок. Праздник состоится 1 сентября 2018 года на площади бульвара Стрижова, сообщает агентство «Новый День». Заказчиком выступает «Надымская районная клубная система».

Согласно условиям контракта, г-н Сумишевский будет на сцене в течение часа. За песни артист получит 752 тыс. рублей. В райдере артиста: нарезка (сырная, рыбная, овощная), зерновой хлеб и хлебцы из расчёта на 3-4 человека, четыре контейнера свежего салата «Цезарь» (2 куриных, 2 с креветками) и коньяк пять звёзд типа «АРАРАТ». А также – вода негазированная ЭВИАН или ВИТЕЛЬ, фрукты, чай, кофе, сахар, чайник.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 06.07.18

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