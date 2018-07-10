Надымские власти накормят почётных гостей на миллион рублей

Надымские власти заказывают банкет для почётных гостей района на начало сентября 2018 года. На кормление визитёров уйдёт миллион рублей. Соответствующий аукцион размещён на официальном сайте госзакупок. Заказчиком выступает МБУ «Надымская районная клубная система», сообщает агентство «Новый День».

Техзадание аукциона крайне неконкретное. Известно, что нужно кормить прибывших в Надымский район несколько раз в период с 1 по 3 сентября 2018 года. На одного человека должно приходиться четыре тысячи рублей. Заказчику нужны горячие и холодные блюда, фрукты, кондитерские изделия, блюда национальной кухни, напитки, варенья и джемы, салаты. Итоги аукциона будут подведены в конце июля 2018 года. Получить комментарии у заказчика пока не удалось – в момент подготовки материала руководство было в отъезде.

Ранее такие закупки также проводились. Под почётными гостями понимались официальные делегации, возглавляемые руководителями органов власти. В том числе у «Надымская районная клубная система» уже были контракты на организацию питания. Поставщиком являлась известный надымский предприниматель, которая сегодня участвует в Иннопроме – Жанна Гусак.

Отметим, именно «Надымская районная клубная система» организует выступление артиста на день города в сентябре 2018 года. Это будет Ярослав Сумишевский, которому нужны четыре контейнера салата «Цезарь».

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 10.07.18

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