На дне города в Ноябрьске выступит популярный актёр и певец

Ноябрьск выбрал артистов на день города и день работников нефтяной и газовой промышленности. Развлекать горожан будут Алексей Воробьёв и группа «Френды». Организатором выступает «Городской дворец культуры и кино «Русь». На артистов учреждение потратит 3,2 млн рублей, сообщает агентство «Новый день» со ссылкой на официальный сайт госзакупок. Именно там размещена документация.

Концерт состоится 1 сентября 2018 года на центральной сцене на улице Ленина. В документации закупки особо прописаны источники финансирования: 1,2 млн рублей – субсидия в рамках развития культуры. Ещё два млн рублей – безвозмездные поступления (не указано, чьи, вероятно, спонсоров). Известно, что в рамках дня города будет торжественное открытие праздника, праздничный концерт и пиротехнический фейерверк.

Уже выбран и подрядчик, который привезёт артистов – это ООО «Сити Групп» из Тюмени. Ранее эта компания уже занималась праздниками в Ноябрьске. В том числе, именно эта структура монтировала световое и звуковое оборудование для концерта в 2016 году.

Алексей Воробьёв известен как певец, музыкант и актёр. Он посол доброй воли ООН, представитель России на конкурсе Евровидение 2011.

Ранее стало известно, что в Надыме выступит Ярослав Сумишевский, которому нужны четыре контейнера салата «Цезарь». А в столицу Ямала Салехард приедут группа «5sta family» и рэп-исполнитель «ST».

фото – инстаграм актёра Алексея Воробьёва

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 08.08.18

На шоу для нового губернатора Ямала потратят 5,5 млн рублей. / В Новом Уренгое рушится бизнес-империя: на торги выставлены торговые центры. / Моор наймёт пиарщиков, которые продадут Ямалу и Югре дешёвые тюменские продукты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»