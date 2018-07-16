В Салехарде бар организует в день выборов концерт рэпера и московской группы

Артистов на день города в Салехард в 2018 году снова привезёт бар «Нефть». Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок по проведению конкурса на организацию концерта, сообщает «Новый День». В столицу Ямала приедут группа «5sta family» и рэп-исполнитель «ST» (последняя известная песня – совместное произведение с Глюкозой и Ленинградом – «Жу-Жу»). Также среди сочинений репера есть такие строки: «Хочешь понять подростка, не выноси (аналог нецензурного) ему мозг».

Заказчик – муниципальное учреждение Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда. Стоимость услуг по проведению концерта – 2,4 млн рублей.

Концерт будет идти два часа с 8 вечера 9 сентября 2018 года на площади МАУК «ЦКиС «Геолог» в Салехарде, сообщается в документах закупки.

Согласно документам контракта, артистов нужно будет возить по Салехарду на представительском автомобиле, а также обеспечить кейтеринг и проход гостей через ВИП-зал аэропорта Москвы и Салехарда. День города в столице Ямала совпадает в 2018 году с днём выборов. Как и ранее.

Бар «Нефть» уже стал постоянным организатором праздников в Салехарде. Учредителем конторы является Владимир Собчук – брат Артёма Собчука, который ранее трудился в аппарате правительства ЯНАО и был уволен как только стало известно, что он успешно совмещает работу чиновника и директора бара. В 2017 году согласно документам закупки в САлехарде должна была выступить группа «A-Dessa» и певица Юлианна Караулова.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 16.07.18

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