Известный бар должен привезти в Салехард «Отпетых мошенников», которые отказываются ехать

«Бар «Нефть» должен организовать концерт приезжих звезд в день города 8 сентября 2019 года в Салехарде. Об этом свидетельствуют результаты повторного аукциона, который проводил «Геолог». Сумма контракта – 2 млн 220 тыс. рублей. Как уже сообщало агентство «Новый День», организатор должен привезти «Отпетых мошенников» и певицу GRIVINA. Правда, ранее «Отпетые мошенники» уже сообщили изданию, что не собираются в столицу Ямала.

«Бар «Нефть» участвовал в обоих аукционах на организацию концертов в день города Салехарда. Оба проводил центр культуры и спорта «Геолог». Первый аукцион прошел в июне, искали того, кто привезет Хану и группу «Хай-Фай». Торги сорвались, так как выяснилось, что окружной культурно-деловой центр оплатил этих артистов еще до того, как официально подвели итоги конкурса. Сейчас этот аукцион изучают антимонопольщики. Вторые торги стартовали в июле. «Геолог» вынужден был изменить состав артистов, начали искать того, кто привезет «Отпетых мошенников» и GRIVIN. Вторым участником этих торгов наравне с баром «Нефть» стал ИП Всеволод Баженов.

После скандала с первым аукционом агентство «Новый День» связалось с представителем группы «Отпетые мошенники». Концертный директор артистов Виталий Фроликов сообщил, что 8 сентября у коллектива занято и в Салехард они приехать не могут. Именно это обстоятельство стало поводом для новой претензии к «Геологу» и от профучастников рынка, которые хотели бы побороться за право организовать день города Салехарда.

Один из потенциальных участников ямальского аукциона (его имя не раскрыто) письменно сообщил заказчику, что «Отпетые мошенники» отказались приезжать на Ямал. То есть выполнить условия конкурсной документации «Геолога» невозможно. Ответ дали чиновники мэрии: там проигнорировали замечание подрядчика и официально ответили, что у них нет данных о занятости группы.

Если бару «Нефть» не удастся уговорить «Отпетых мошенников» приехать, то придется менять условия контракта и искать других «звезд».

«Бар «Нефть» хорошо известен в Лабытнанги и Салехарде. Владельцем заведения является Владимир Собчук – брат бывшего помощника заместителя губернатора Наталии Фиголь Артема Собчука. Несколько лет назад Артем Собчук совмещал госслужбу и работу в баре, за что был уволен после публикации в СМИ и проверки силовиков. Тем не менее заведение регулярно получает госконтракты на организацию различных мероприятий, связанных с шоу-бизнесом. В прошлом году артистов на день города привозил также «Бар «Нефть».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.07.19

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