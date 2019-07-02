В Салехарде из-за мэрии может сорваться День города

Мэрия Салехарда станет объектом антикоррупционной проверки из-за сомнительной схемы организации Дня города. Городское учреждение заплатило за выступление «звезд» заранее, еще не зная, кто именно будет организовывать праздник. В итоге фирма, которая стала победителем торгов, не смогла заключить контракт с артистами. Концертное агентство уже заявило, что пожалуется в прокуратуру. По версии несостоявшихся партнеров города, история похожа на схему недобросовестной конкуренции, цель которой – отдать контракт приближенной фирме.

Подведомственное администрации Салехарда учреждение – Центр культуры «Геолог» – в июне 2019 года провел аукцион для организации концертов «звезд» в день города в сентябре. «Геолог» искал подрядчика, который бы привез в столицу Ямала певицу Хану и группу «Хай-Фай». Победителем торгов стала компания «Эмоушн Маркетинг Групп «Премьер» из Екатеринбурга. Сумма, предложенная победителем – 1 млн 924 тыс. рублей, это несколько ниже первоначальной – 2 млн 226 тыс. рублей. Однако когда компания попыталась заключить договоры с артистами, выяснилось, что их выступление в День города уже оплачено одним из казенных учреждений Салехарда – «Геолог» выдал артистам аванс еще в мае 2019 года. То есть чиновники отдали деньги за концерты из бюджета города еще до того, как были подведены итоги торгов. Кстати, аналогичная ситуация сложилась и в 2015 году – тогда участники торгов тоже сообщали о недобросовестной конкуренции. На этот раз жалобу на «Геолог» отправили не только в управление ФАС: «Премьер» намерен обратиться в прокуратуру.

«У нас есть доказательства того, что одно из городских бюджетных учреждений Салехарда оплатило концерты артистов заранее. Поскольку в этом случае мы не можем исполнить условия контракта, мы вынуждены были предложить замену – другие музыкальные коллективы. Альтернативу мы обозначили в протоколе разногласий к муниципальному контракту. Мэрия проигнорировала наши предложения и просто прислала нам обратно первоначальный контракт, заведомо зная, что мы никогда не сможем привезти Хану и «Хай Фай». Мы рискуем попасть в реестр недобросовестных поставщиков», – объяснил директор ООО «ЭМГ «Премьер» Алексей Краснобаев. Он добавил, что компания отправила жалобу в управление антимонопольной службы, но ответа пока нет. Вместе с этим фирма готовит заявление в прокуратуру.

Вторым участником аукциона на организацию выступления артистов в Салехарде была компания «Бар Нефть». Это заведение Владимира Собчука является постоянным партнером властей Салехарда и самого «Геолога».

По мнению г-на Краснобаева, власти города могли планировать, что контракт достанется именно г-ну Собчуку, поэтому оплатили выступление «звезд» заранее.

«Мы уже имели опыт организации праздников в Салехарде – проводили там День молодежи. Правда, тогда заказчик был другой, и тот аукцион прошел без происшествий. Претензий к нам не было и нам предложили снова участвовать в аукционе. Непонятно, зачем это было сделано, если нас не хотели видеть в качестве партнера. Сейчас мы намерены добиться отмены аукциона. И навряд ли у нас возникнет желание сотрудничать с Салехардом в следующий раз», – добавил г-н Краснобаев.

В «Геологе» не смогли оперативно прокомментировать разногласия с победителем аукциона и преждевременную оплату артистов. Если муниципальное учреждение даст свои пояснения, агентство «Новый День» опубликует их.

Руководитель управления ФАС ЯНАО Андрей Рогожкин сообщил, что жалоба «Премьера» поступила два дня назад, но она поступила с нарушениями и поэтому будет возвращена заявителю. Он добавил, что если аргументы авторов жалобы подтвердятся и будет направлена жалоба без нарушений, то антимонопольное дело будет достаточно интересным.

Салехард, Юлия Фролова

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