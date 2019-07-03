Мэрия Салехарда и окружной центр заказали одних и тех же артистов дважды

Мэрия Салехарда объяснила, что артистов на День города без конкурса заказали не муниципальные, а окружные структуры. А именно – государственное учреждение «Культурно-деловой центр», учредителем которого является департамент культуры ЯНАО. Это подтверждается и документами. В пресс-службе администрации города в беседе с агентством «Новый День» добавили, что не имеют представления о том, зачем КДЦ заказывает тех же самых артистов и на те же даты, что и мэрия. Пресс-секретарь администрации ямальской столицы Евгений Баяндин добавил, что он не знает, как координируются действия окружных и городских чиновников при подготовке к празднику. В самом «Культурно-деловом центре», который внес задаток за концерты Ханы и «Хай-Фай», не стали ничего разъяснять и положили трубку. «Геолог» также не смог предоставить свои пояснения – там молчат уже второй день.

Тема гонораров певицы Ханы и группы «Хай-Фай», которые должны выступить для жителей Салехарда 8 сентября 2019 года, стала актуальна после того, как о возможных нарушениях заявило ивент-агентство «Премьер». Компания выиграла конкурс муниципального учреждения «Геолог» на организацию концерта этих артистов. Но как только подрядчики попыталась подписать договор со «звездами», выяснилось, что за выступление артистов уже заплатили, причем госучреждение. Таким образом победитель торгов оказался в сложной ситуации – он не смог обеспечить выполнение контракта, а, значит, сорвал его.

Директор «Премьера» Алексей Краснобаев рассказал, что компания отправила жалобу в управление антимонопольной службы и будет жаловаться в прокуратуру. Выходит, что «Геолог» разместил требования, которые изначально не мог выполнить ни один подрядчик, кроме окружного учреждения. Возникло подозрение, что конкурс «Геолога» должна была выиграть хорошо знакомая муниципальным и окружным властям фирма. С ней можно бы договориться об удобных финансовых схемах. Агентство «Новый День» рассказывало об этом подробнее.

«Я не знаю, зачем КДЦ оплатил артистов. Это вопрос не к администрации города», – сказал в беседе с агентством пресс-секретарь городской ратуши.

В «Культурно-деловом центре», в юротделе, выслушав вопрос агентства о том, зачем учреждение выдало артистам аванс за выступление, сказали следующее: «Присылайте вопросы на адрес учреждения». И бросили трубку, не назвав тот самый адрес.

В пресс-службе правительства Ямала обещали разобраться в ситуации и, возможно, предоставить комментарии позднее.

Салехард, Юлия Фролова

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