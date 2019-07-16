В Салехарде заказали «Отпетых мошенников» на день города и туалетную бумагу для них

Городское учреждение Салехарда – «Центр культуры и спорта «Геолог» – заказал новых артистов на день города, 8 сентября 2019 года. На этот раз – певица GRIVIN и группа «Отпетые мошенники». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, сообщает агентство «Новый День». Сумма, которую готовы отдать за этих «звезд» – 2,4 млн рублей. При этом прошлый аукцион на организацию концерта в день города изучают антимонопольщики. Раньше, напомним, специалисты по культуре Салехарда заказывали группу «Хай-Фай» и певицу Ханну. Кстати, они стоили немного дешевле – порядка 2,2 млн рублей до того, как участники начали снижать цену.

Во вторник, 16 июля 2019 года на сайте торгов появился новый аукцион на организацию концерта в день города Салехарда. В документации указывается, что «Отпетые мошенники» и певица GRIVINA должны выступить с 20:00 до 22:00 местного времени 08.09.2019 года (точное время будет согласовано за сутки до оказания услуги). Место – Матросова, 31.

У «Отпетых мошенников» есть требование – 14 рулонов туалетной бумаги без перфорации. Бумага разбрасывается артистами по сцене в одной из песен, говорится в документе.

В условиях аукциона указано, что еще до подписания контракта с «Геологом» потенциальный импресарио должен предоставить договор с артистами. То есть договориться о выступлении со «звездами» участник аукциона должен заранее.

Напомним, именно это стало поводом для конфликта вокруг предыдущего аукциона на организацию выступления «звезд» в Салехарде 8 сентября. Победитель аукциона – компания «Премьер» выяснила, что еще до того, как итоги торгов были подведены, контракт с Ханной и группой «Хай-Фай» заключило другое бюджетное учреждение в Салехарде – Культурно-деловой центр». При этом КДЦ не участвовало в торгах, то есть зачем-то потратило деньги на артистов, за которых должен был заплатить «Геолог». Разумеется, организовать выступление этих звезд «Премьер» не смог и начались разбирательства. Прокуратура отказалась рассматривать заявление компании «Премьер» и передала его в управление ФАС. Там на первое заявление несостоявшегося партнера «Геолога» ответилаи отказом, не найдя никаких нарушений.

В администрации города тогда заявили, что понятия не имеют, зачем окружное учреждение заплатило за артистов без конкурса. А в администрации Ямала объяснили трату средств на артистов тем, что КДЦ тоже хотел участвовать в аукционе «Геолога», но что-то пошло не так.

При этом неясно, будут ли все-таки выступать «Хай-Фай» и Ханна, за которых уже внесли залог. И если да, то на какой площадке и в какое время. Получить комментарии в пресс-службе мэрии Салехарда не удалось – там сообщили, что человека, который мог бы ответить, нет на месте. Когда агентство «Новый День» получит комментарии, они будут опубликованы. Мы также запросим информацию у окружного «Культурно-делового центра».

Салехард, служба информации

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