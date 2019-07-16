В группе «Отпетые мошенники» заявили, что не приедут на день города в Салехард

Группа «Отпетые мошенники», которую чиновники Салехарда хотят видеть на дне города в сентябре, может отказаться от выступления. Как рассказал агентству «Новый День» концертный директор артистов Виталий Фроликов, именно на этот день у коллектива много других предложений, день занят.

«С нами связывались представители из Салехарда. Особенно сегодня много звонков поступило, но у нас этот день занят», – сказал г-н Фроликов.

Именно сегодня, 16 июля, муниципальное учреждение «Геолог» объявило повторный аукцион на организацию концерта в день города. Вместе с «Отпетыми мошенниками» в Салехарде хотят видеть певицу GRIVIN. Максимальная сумма контракта – 2,4 млн рублей.

В мэрии Салехарда сегодня в течение дня так и не нашли возможности объяснить журналистам необходимость повторного аукциона и его условия.

Предыдущий аукцион на организацию праздника в столице Ямала фактически был сорван из-за того, что окружной культурно-деловой центр заплатил аванс артистам заранее. В итоге победитель аукциона оказался в глупой ситуации: он никак не смог привезти в Салехард «Хай Фай» и Ханну, так как за их выступление уже заплатил КДЦ. Начались разбирательства в антимонопольной службе – они еще не окончены.

Салехард, Юлия Фролова

Салехард. Другие новости 16.07.19

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