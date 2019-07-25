В Надыме на дне города выступит малоизвестная группа за 950 тыс. рублей (СКРИН)

Власти Надыма привезут на день города группу «Инь-Янь». На это из бюджета будет выделено 950 тыс. рублей. Заказчиком выступает Надымская районная клубная система, сообщает агентство «Новый День». Контракт заключен 11 июля 2019 года с ИП Дмитрием Кузьминым. Именно он организует выступление группы.

Согласно данным с сайта госзакупок, где размещены все документы контракта, группа выступит 31 августа 2019 года на площади у бульвара Стрижова. Источник финансирования – муниципальная программа по развитию культуры.

При этом согласно контракту, агентское вознаграждение составляет 100 тыс. рублей. Гонорар артистов – 455 тыс. рублей. Питание коллектива обойдется в 30 тыс. рублей, гримерная комната будет стоить 20 тыс. рублей, проживание в гостинице – 40 тыс. рублей. На перелет потребуется 200 тыс. рублей. Работа администратора – еще 15 тыс. рублей.

Как уже сообщало агентство «Новый День», в Ноябрьске в день города выступят Ольга Серябкина и Стас Костюшкин с группой «Адесса». На них потратят порядка 4,3 млн рублей. А в Салехарде сначала ждали одних артистов, но аукцион сорвался и теперь обжалуется. Мэрия провела повторные торги и заказала «Отпетых мошенников» и певицу GRIVIN. Его итоги пока не подвели, но группа «Отпетые мошенники» уже заявила, что не сможет приехать в столицу Ямала.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 25.07.19

Более четырех миллионов рублей потратит Ноябрьск на приезжих «звезд» в день города. / В Лабытнанги горожане и председатель ТИК поспорили о смысле выборов. / Прокуратура обвинила чиновников и УК в разрушении дома в Лабытнанги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»