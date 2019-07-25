Более четырех миллионов рублей потратит Ноябрьск на приезжих «звезд» в день города

На праздновании дня работника нефтяной и газовой промышленности в Ноябрьске выступят Ольга Серябкина и Стас Костюшкин с группой «А –DESSA». За этих звезд бюджетное учреждение заплатит порядка 4,3 млн рублей, сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на материалы закупок. Приезжие артисты выступят в Ноябрьске 31 августа 2019 года. Организатором закупок является дворец культуры и кино «Русь». При этом аукциона не было – городской дворец просто закупил услуги у единственного поставщика.

Итак, согласно документации, Стас Костюшкин и группа «А –DESSA»будут стоить 2,5 млн рублей. Проект с Ольгой Серябкиной «MOLLY» – 1,8 млн рублей. Оба коллектива выступят на ул. Ленина, на центральной сцене у здания администрации города.

Источник финансирования, согласно документам закупки – местный бюджет. Причем указано, что деньги на звезд – это субсидия на мероприятия в сфере культуры в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска».

Оба коллектива привезет один и тот же агент – Кузьмин Д.В.

По оценке собеседника агентства «Новый День» из сферы шоу-бизнеса, суммы контрактов завышены. «Я занимался организацией концертов этих групп. Концерт «Молли» под ключ обойдется в 1,3 млн рублей – это учитывая агентское вознаграждение. А выступление Стаса Костюшкина и группы «Адесса» будет стоить порядка 1,6 млн рублей», – объяснил собеседник.

Напомним, организация концерта на день города в Салехарде вылилась в антимонопольное разбирательство. На городской дворец культуры и спорта «Геолог» пожаловались в прокуратуру и УФАС, так как окружной Культурно-деловой центр уже оплатил артистов, которых должен был привезти победитель торгов.

Ноябрьск, служба информации

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