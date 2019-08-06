Бар «Нефть» нашел замену «Отпетым мошенникам», которые отказались ехать в Салехард на день города

Бар «Нефть» нашел замену «Отпетым мошенникам», которые отказались ехать в Салехард на день города. Как стало известно агентству «Новый День», вместо поп-группы должен приехать Митя Фомин. То есть в результате длительных аукционов, сорванных контрактов и отмен выбраны две «звезды», которые выступят 8 сентября в столице Ямала: певица GRIVINA и Митя Фомин с барабанным шоу Beat Brothers.

Напомним, за эти выступления из бюджета заплатят 2,2 млн рублей. По версии собеседника агентства «Новый День», максимальная стоимость выступления Мити Фомина с барабанами – 1,2 млн рублей. А певицы – порядка 120 тыс. рублей. Официально бар «Нефть» принадлежит Владимиру Собчуку, брату бывшего помощника заместителя губернатора Наталии Фиголь Артема Собчука. Последнего уволили с госслужбы как раз из-за того, что он был чиновником и в то же время занимался баром.

Накануне вечером агентство отправило запрос в пресс-службу мэрии окружной столицы. Ответа пока не поступило.

Напомним историю выбора артистов на день города в Салехарде. Занимался аукционом по выбору подрядчика для организации концертов центр культуры и спорта «Геолог». Он провел первый аукцион с одним списком артистов – певица Ханна и группа «Хай-Фай». Аукцион выиграла компания «Эмоушн Маркетинг Групп «Премьер». Но в итоге контракт сорвался: потому что певицу Ханну и группу «Хай-Фай» заранее оплатило другое бюджетное учреждение Салехарда – «Культурно-Деловой центр». По версии чиновников округа, центр хотел участвовать в аукционе, но не смог оформить документы. Начались разбирательства. Победитель аукциона подал жалобу в антимонопольную службу.

Тем временем для того, чтобы в Салехарде кто-то выступил, «Геолог» объявил повторный аукцион с другим списком артистов – группой «Отпетые мошенники» и певицой GRIVINA. Его выиграл бар «Нефть». Но вместе с этим в процессе аукцион группа «Отпетые мошенники» отказалась ехать в Салехард – как пояснял представитель коллектива Виталий Фроликов в беседе с агентством «Новый День», у артистов этот день занят.

Как рассказал директор компании «Эмоушн Маркетинг Групп «Премьер» Алексей Краснобаев, ямальские антимонопольщики не нашли нарушений закона в первом аукционе, который сорвался. То есть окружное бюджетное учреждение «КДЦ» законно оплатило артистов еще до того, как подало заявку на участие в аукционе, не зная, удастся ли вообще стать участником торгов и выиграть.

Прокуратура рассматривать заявление компании «Премьер» и вовсе не стала – в надзорном ведомстве предпочли просто переправить его в УФАС.

Вместе с этим остается открытым и вопрос, что будет с теми договорами на выступлние в Салехарде Ханны и группы «Хай-Фай», которые оплатил КДЦ.

Салехард, служба информации

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