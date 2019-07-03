Власти Ямала объяснили, почему возникли проблемы с концертом на День города в Салехарде

Департамент культуры Ямала объяснил, почему окружной «Культурно-деловой центр» оплатил артистов на концерт в Салехарде до завершения аукциона. По версии чиновников, КДЦ планировал участвовать в торгах и поэтому «забронировал» группу «Хай-Фай» и Ханну заранее. Но в итоге на аукцион госучреждение так и не заявилось, поскольку, по версии департамента, специалисты не смогли правильно подготовить документы. То есть КДЦ сумел обосновать траты на аванс для артистов, но не сумел подготовить тендерную документацию как положено.

Речь идет о проблемах с конкурсом по организации концерта в День города в Салехарде. Аукцион проводило городское учреждение Салехарда «Геолог». Его итоги подвели в конце июня. Победителем стала компания «Премьер» из Екатеринбурга. Когда она обратилась к артистам для подписания договоров, выяснилось, что им уже заплатили. Деньги выдало государственное автономное учреждение «Культурно-деловой центр». В итоге «Премьер» не смог выполнить условия контракта и обратился в ФАС, подозревая неправомерную финансовую схему.

В мэрии Салехарда в среду, 3 июля, пояснили, что не обсуждали с КДЦ организацию концерта и не знают, зачем окружной деловой центр отдал деньги за артистов. Позицию самого «Культурно-делового центра» озвучил департамент культуры ЯНАО, который является его учредителем.

«В техзадании к закупке (по организации концерта в день города – прим.ред.) было условие – после объявления победителя предоставить контракт с артистом. Чтобы выполнить это требование, «КДЦ» заблаговременно, сразу после размещения информации о закупке, запросило у группы Hi-Fi и Ханны подтверждение свободной даты на 8 сентября. Чтобы гарантировать их приезд, артистам выдали аванс», – рассказали в Депкульте. Там не пояснили, имело ли право госучреждение отправлять аванс, не дожидаясь итогов конкурса.

При этом в Депкульте намекают на то, что фирма-победитель («Премьер» из Екатеринбурга) – сама допустила просчеты.

«По техническим причинам (из-за невозможности быстро открыть требуемый для участия в закупке спецсчет) КДЦ не смог принять участие в аукционе. По итогам аукциона победителем оказалась компания, которая заранее не удостоверилась в возможности артистов приехать 8 сентября и на данный момент не может обеспечить их приезд», – говорится в комментарии чиновников.

Там добавили, что КДЦ готово принять участие в повторном конкурсе, если он будет объявлен.

Вместе с этим в самом «Премьере» уверяют, что связывались с артистами заранее. «Прежде, чем подать заявку, мы спросили артистов, могут ли они заключить с нами договор, если мы станем победителями тендера. Ответ был положительный. Когда аукцион уже был запущен, к ним обратился КДЦ и предложил заключить договор с авансом. Артисты не отказали, потому что их не волнует бюрократическая сторона дела. Они заключили контракт с теми, кто первый внес задаток», – объяснил агентству «Новый День» директор компании Алексей Краснобаев.

Он добавил, что в управление ФАС поступила их жалоба (еще одна, без нарушений). И что ее рассмотрят в течение пяти дней. Вместе с этим компания готовит заявление в прокуратуру.

Напомним, «Культурно-деловой центр» Ямала уже был фигурантом резонансной истории, связанной с госзакупками. Летом 2018 года они разместили тендер на очень дорогое шоу в честь инаугурации. Итоги аукциона отменили.

Салехард, Юлия Фролова

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