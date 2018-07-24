У прокурора Ямала новый первый зам

В прокуратуре Ямала ротация. Вместо Елены Литовченко пост первого заместителя прокурора округа теперь занимает Андрей Петров. Ранее он служил в должности заместителя руководителя надзорной инстанции. Приказ о его назначении был подписан 20 июля 2018 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Елена Литовченко стала первым заместителем Александра Герасименко в 2015. пресс-службе прокуратуры пока не удалось получить пояснения когда она уволилась и в связи с чем.

Согласно официальной справке прокуратуры, Андрей Петров работает в надзорной инстанции с 2002 года. Он трудился в разных регионах, в том числе в Чеченской республике, Саратовской области, Костромской области, Свердловской области. На Ямал он переехал в 2012 году, получив пост заместителя прокурора округа.

У Александра Герасименко есть ещё один заместитель – Владимир Мартынов. Бывший надымский прокурор.

фото – Андрей Петров, с сайта прокуратуры Ямала

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 24.07.18

Ямальские власти обвинили в нечестном поведении на выборах тазовского главы. / Ямальский посёлок заказывает банкет: курица с ананасами и грузди со сметаной. / Нового заместителя мэра Ноябрьска нашли в Кургане. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»