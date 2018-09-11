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Вторник, 11 сентября 2018, 11:13 мск

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Прокурору Ямала Герасименко прислали нового заместителя из Москвы

На Ямале назначен новый заместитель прокурора Александра Герасименко – им стал Дмитрий Разуваев. Его чин – старший советник юстиции. Приказ о его назначении подписан 6 сентября 2018 года.

Согласно официальной информации прокуратуры Ямала, Дмитрий Разуваев в прокуратуре служит с 2000 года. До назначения на Ямал он работал в центральном аппарате Генпрокуратуры РФ. В разное время занимал должности в прокуратуре Калужской области и Нижнего Новгорода. Г-н Разуваев родился в 1978 году в городе Клинцы Брянской области.

Фото – сайт прокуратуры ЯНАО. Новый заместитель прокурора Ямала Дмитрий Разуваев

Салехард, служба информации

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