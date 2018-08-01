На Ямале из воды извлекли тело мальчика, которого не смог спасти нетрезвый отец

Спасатели нашли тело мальчика, который выпал из лодки и утонул. ЧП произошло 26 июля 2018 года в Красноселькупском районе. По предварительным данным следствия, нетрезвый мужчина ночью ехал со спящим сыном на лодке. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, лодка перевенулась, ребёнок выпал и спасти его не удалось.

«Поисковая работа проводилась в период с 26 по 29 июля 2018 года спасателями ГКУ «Ямалспас». Тело ребенка было найдено, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции», – рассказали в ГКУ «Ямалспас».

Ранее в следственном управлении СК Ямала, описывая обстоятельства трагедии, также сообщали, что кроме мальчика на судне находился друг водителя лодки. Он тоже выпал в воду, но его рулевому удалось спасти. Правоохранители выяснили, что все пассажиры лодки были без спасательных жилетов. Водитель лодки и его товарищ были пьяными.

Красноселькуп, служба информации

Красноселькуп. Другие новости 31.07.18

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